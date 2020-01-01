Фанаты Бенфики отправили в больницу Вайгля и Живковича, забросав автобус камнями
Болельщики проявили агрессию после ничейного результата в матче против Тонделлы.
В матче 25-го тура чемпионата Португалии Бенфика и Тонделла сыграли вничью (0:0), чем остались недовольны фанаты клуба.
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По информации Sky Sports, болельщики после поединка забросали камнями клубный автобус "орлов", в котором команда возвращалась домой. Несколько игроков команды пострадали от осколков разбитых стекол.
Отмечается, что Юлиан Вайгль и Андрия Живкович были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. К счастью, повреждения оказались незначительными, и здоровью футболистов ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что болельщики устроили яркий перфоманс в честь дня рождения клуба Селезнева.
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