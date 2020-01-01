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Фанаты Бенфики отправили в больницу Вайгля и Живковича, забросав автобус камнями

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Болельщики проявили агрессию после ничейного результата в матче против Тонделлы.
Фанаты Бенфики забросали автобус камнями
Фанаты Бенфики забросали автобус камнями
portugoal.net

В матче 25-го тура чемпионата Португалии Бенфика и Тонделла сыграли вничью (0:0), чем остались недовольны фанаты клуба.

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По информации Sky Sports, болельщики после поединка забросали камнями клубный автобус "орлов", в котором команда возвращалась домой. Несколько игроков команды пострадали от осколков разбитых стекол.

Отмечается, что Юлиан Вайгль и Андрия Живкович были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. К счастью, повреждения оказались незначительными, и здоровью футболистов ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что болельщики устроили яркий перфоманс в честь дня рождения клуба Селезнева.

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Теги: Бенфика, Юлиан Вайгль, чемпионат Португалии по футболу, футбол, чемпионат Португалии, вне игры, фанаты
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