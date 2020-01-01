Зинченко рассказал Милевскому, что в тапочках ездит на тестирование на COVID-19

Игрок Манчестер Сити также потроллил своего соотечественника.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко в интервью форварду Динамо Брест Артему Милевскому рассказал, как в английском клубе проходит тестирование на коронавирус.

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"До сих пор сдаем тесты на коронавирус. Два раза в неделю. С утреца, знаешь, подъезжаем на базу, из машины даже не выходим, окошечко приоткрыли. Женщина в скафандре быстренько ватной палочкой слюну взяла, в нос сунула, прокрутила и ты домой поехал.

Я в тапочках езжу. Как ты встречал главного тренера в халате, так и я плюс-минус также на тест езжу", - сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу Миля.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко готов кардинально сменить имидж.