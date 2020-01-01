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Футболист Шахтера вернулся к тренировкам с турецким клубом

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Игрок отказывался тренироваться с командой.
Оларенваджу Кайоде
Оларенваджу Кайоде
ФК Шахтер Донецк

Футболист донецкого Шахтера Оларенваджу Кайоде, который на правах аренды выступает за Газиантеп, вернулся к тренировочному процессу с командой.

Ранее форвард отказывался тренироваться аргументируя тем, что у него закончилась аренда в Газиантепе.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что команды сумели договориться между собой по поводу арендного соглашения.

В Турции Кайоде провел 22 матча, в которых забил девять голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Шахтера может перейти в Атлетико.

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Теги: Оларенваджу Кайоде, Шахтер Донецк, футбол
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