Футболист Шахтера вернулся к тренировкам с турецким клубом

Игрок отказывался тренироваться с командой.

Футболист донецкого Шахтера Оларенваджу Кайоде, который на правах аренды выступает за Газиантеп, вернулся к тренировочному процессу с командой.

Ранее форвард отказывался тренироваться аргументируя тем, что у него закончилась аренда в Газиантепе.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что команды сумели договориться между собой по поводу арендного соглашения.

В Турции Кайоде провел 22 матча, в которых забил девять голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Шахтера может перейти в Атлетико.