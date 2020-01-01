Футболист Шахтера вернулся к тренировкам с турецким клубом
Игрок отказывался тренироваться с командой.
Футболист донецкого Шахтера Оларенваджу Кайоде, который на правах аренды выступает за Газиантеп, вернулся к тренировочному процессу с командой.
Ранее форвард отказывался тренироваться аргументируя тем, что у него закончилась аренда в Газиантепе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что команды сумели договориться между собой по поводу арендного соглашения.
В Турции Кайоде провел 22 матча, в которых забил девять голов и выполнил семь голевых передач.
Ранее сообщалось, что экс-футболист Шахтера может перейти в Атлетико.
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