Чигринский недоволен новым контрактом от АЕКа

Украинец не согласен на урезание зарплаты.

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский не может договориться с руководством клуба о подписании нового контракта, об этом сообщает SDNA со ссылкой на Sportday.

По информации источника, греческий клуб хочет сохранить защитника на следующий сезон. Боссы команды вступили в переговоры по новому соглашению.

Руководство АЕКа предложило Чигринскому контракт по схеме 1+1 с урезанием зарплаты, но игрок недоволен предложенными условиями. Украинец хочет подписать двухлетний договор с “орлами“ и с приближенной к нынешней зарплатой.

В текущем сезоне Чигринский провел 17 матчей за АЕК во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Химнасия продлила контракт с Марадоной.