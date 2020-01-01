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Чигринский недоволен новым контрактом от АЕКа

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Украинец не согласен на урезание зарплаты.
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский
instagram.com/aekfc_official/

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский не может договориться с руководством клуба о подписании нового контракта, об этом сообщает SDNA со ссылкой на Sportday.

По информации источника, греческий клуб хочет сохранить защитника на следующий сезон. Боссы команды вступили в переговоры по новому соглашению.

Руководство АЕКа предложило Чигринскому контракт по схеме 1+1 с урезанием зарплаты, но игрок недоволен предложенными условиями. Украинец хочет подписать двухлетний договор с “орлами“ и с приближенной к нынешней зарплатой.

В текущем сезоне Чигринский провел 17 матчей за АЕК во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Химнасия продлила контракт с Марадоной.

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Теги: Дмитрий Чигринский, АЕК, чемпионат Греции, футбол
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