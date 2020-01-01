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Семин прокомментировал возможное возвращение в Динамо

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Российский специалист может возглавить клуб в третий раз.
Юрий Семин
Юрий Семин
Getty Images

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в киевское Динамо.

Сообщалось, что наставник является одним из главных кандидатов на пост главного тренера “бело-синих“. Однако специалист ничего не знает об этом интересе.

“Ко мне по этому поводу никто не обращался“, - приводит слова Семина Чемпионат.

Напомним, что Семин дважды работал в киевском Динамо: с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год. Последним местом работы наставника был московский Локомотив, с которым он выиграл РПЛ в 2018-м, а буквально месяц назад покинул российский клуб.

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Теги: Юрий Семин, Динамо Киев, футбол
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