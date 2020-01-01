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Алибеков: В Чехии на матчах разрешено присутствие не более 300 болельщиков

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В Чехии возвращаются к обычной жизни.
Ахмед Алибеков
Ахмед Алибеков
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо, который ныне играет за чешский Слован на правах аренды, Ахмед Алибеков рассказал о том, как команды в стране справляются с пандемией коронавируса.

“Если быть честным, в самой команде уже все как обычно, так как мы периодически проходим тестирование на коронавирус. На игры ездим в одном автобусе, правда, на самих матчах еще придерживаемся дистанционных и социальных правил“, - отметил игрок.

Также Алибеков заявил, что чешские фанаты могут посещать игры команд.

“На матчах разрешено присутствие не более 300 болельщиков. Но все равно это не может не радовать, ведь так намного лучше, чем при пустых трибунах“, - заявил Алибеков.

В текущем сезоне полузащитник провел десять матчей за чешский клуб.

Ранее Тайво рассказал о причинах ухода из Динамо.

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Теги: Ахмед Алибеков, футбол, Слован
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Источник: zbirna.com

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