Трабзонспор отстранили от еврокубков на один сезон
Команда получила наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Трабзонспор отстранили от еврокубков на один сезон за нарушение финансового фэйр-плей. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Отмечается, что команда не выполнила условия договоренности, которая была заключена еще в 2016 году. УЕФА дал Трабзонспору срок на устранение ошибок, но клуб так ничего и не изменил.
Отметим, что на данный момент Трабзонспор возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги.
Полная версия правил