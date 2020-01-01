Команда получила наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Трабзонспор отстранили от еврокубков на один сезон за нарушение финансового фэйр-плей. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что команда не выполнила условия договоренности, которая была заключена еще в 2016 году. УЕФА дал Трабзонспору срок на устранение ошибок, но клуб так ничего и не изменил.

Отметим, что на данный момент Трабзонспор возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги.