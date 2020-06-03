Химнасия продлила контракт с Марадоной
Аргентинский специалист останется в команде до 2021 года.
Химнасия и Эсгрима подписала новый контракт с Диего Марадоной до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Te conocen como Pelusa, Barrilete cósmico, Dios, Diego, Diegote, capitán...— GIMNASIA 🐺 (desde 🏡) (@gimnasiaoficial) June 3, 2020
Pero para nosotros, sos un Tripero más y tu corazón ya es tan azul y blanco como el nuestro.
GIMNASIA2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣MARADONA#Gimnasia133 pic.twitter.com/pGnlosKky4
По итогам нынешней кампании команда заняла 19 место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Отметим, что сезон в стране завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.
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