Химнасия продлила контракт с Марадоной

Аргентинский специалист останется в команде до 2021 года.

Химнасия и Эсгрима подписала новый контракт с Диего Марадоной до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Te conocen como Pelusa, Barrilete cósmico, Dios, Diego, Diegote, capitán...



Pero para nosotros, sos un Tripero más y tu corazón ya es tan azul y blanco como el nuestro.



GIMNASIA2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣MARADONA#Gimnasia133 pic.twitter.com/pGnlosKky4 — GIMNASIA 🐺 (desde 🏡) (@gimnasiaoficial) June 3, 2020



По итогам нынешней кампании команда заняла 19 место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Отметим, что сезон в стране завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.