Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Химнасия продлила контракт с Марадоной

Комментариев: 0
Аргентинский специалист останется в команде до 2021 года.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Химнасия и Эсгрима подписала новый контракт с Диего Марадоной до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.


По итогам нынешней кампании команда заняла 19 место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Отметим, что сезон в стране завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.

Поделись:
Теги: футбол, Химнасия, Диего Марадона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.gimnasia.org.ar

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь