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В Болгарии возобновят сезон с болельщикам на трибунах

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Стадионы позволят заполнять только на треть.
В Болгарии позволят проводить матчи со зрителями
В Болгарии позволят проводить матчи со зрителями
Getty Images

В Болгарии в ближайшее время возобновят футбольный сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По информации economic.bg, в соответствии с указом министра здравоохранения страны, матчи будут возобновлены уже 5 июня. Отмечается, что болельщики смогут посещать поединки, однако заполнять стадионы будут только на 30%, размещая зрителей через два сидения друг от друга.

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Ожидается, что чемпионат Болгарии завершал 11 июля, если рестарт состоится в запланированную дату. На данный момент в турнирной таблице лидирует Лудогорец, а до конца розыгрыша осталось девять туров.

Стоит сказать, что в Болгарии зафиксировано 2 538 случаев заражения коронавирусом, из них 144 человека умерли, а 1 123 - выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Венгрии разрешили проводить матчи с болельщиками.

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Теги: Болгария, футбол, чемпионат Болгарии по футболу, коронавирус, болельщики, чемпионат Болгарии
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