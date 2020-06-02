Болельщики устроили яркий перфоманс в честь дня рождения клуба Селезнева
Турецкий Бурсаспор отпраздновал свое 57-летие.
Турецкий клуб Бурсаспор, в составе которого выступает украинский форвард Евгений Селезнев, в понедельник, 1 июня, отпраздновал свое 57-летие.
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Фанаты клуба пробрались на стадион Бурса и разместились на трибунах, где зажгли файеры, чтобы поздравить команду.
Стоит отметить, что болельщики соблюдали правила дистанцирования и стояли на необходимом расстоянии друг от друга.
Отметим, что в нынешнем сезоне Бурсаспор располагается на третьем месте в турнирной таблице Второй турецкой Лиги. Селезнев же отыграл 22 матча за клуб во всех турнирах, в которых отличился восемью голами.
Ранее Евгений Селезнев отметил, что ему еще далеко до царя.
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