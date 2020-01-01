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Тренер Порту: Игра без болельщиков - это как хороший салат без заправки

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Специалист отметил, что придерживаться правил безопасности в нынешней ситуации необходимо.
Сержиу Консейсау
Сержиу Консейсау
Getty Images

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау поделился своим мнением по поводу проведения матчей без болельщиков.

"Игра без зрителей - это что-то совершенно иное, как попытка сделать хороший салат без заправки. Салат без масла, уксуса и соли - это не то же самое.

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Нам придется выходить на поле с тем же рвением, как будто мы играем перед переполненными стадионами. Теперь все будет иначе, будет отсутствовать стимул, поддержка. Даже свиста не будет.

Но нам нужно придерживаться рекомендаций с учетом сложившейся ситуации. Имеем то, что имеем", - приводит слова Консейсау Goal.

Ранее сообщалось, когда возобновится чемпионат Португалии.

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Теги: Сержиу Консейсау, Порту, чемпионат Португалии по футболу, футбол
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