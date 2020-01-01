Тренер Порту: Игра без болельщиков - это как хороший салат без заправки
Специалист отметил, что придерживаться правил безопасности в нынешней ситуации необходимо.
Главный тренер Порту Сержиу Консейсау поделился своим мнением по поводу проведения матчей без болельщиков.
"Игра без зрителей - это что-то совершенно иное, как попытка сделать хороший салат без заправки. Салат без масла, уксуса и соли - это не то же самое.
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Нам придется выходить на поле с тем же рвением, как будто мы играем перед переполненными стадионами. Теперь все будет иначе, будет отсутствовать стимул, поддержка. Даже свиста не будет.
Но нам нужно придерживаться рекомендаций с учетом сложившейся ситуации. Имеем то, что имеем", - приводит слова Консейсау Goal.
Ранее сообщалось, когда возобновится чемпионат Португалии.
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