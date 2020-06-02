Гусев: Донецк - нефартовый город для сборной Украины

Национальная команда никогда не выигрывала в Донецке.

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Олег Гусев поделился мнением о матчах национальной команды в рамках отбора на чемпионат мира в 2010-м году.

“Перед жеребьевкой плей-офф сборная Украины попала во вторую корзину. В первой были Франция, Португалия, Россия и Греция. Нам достались греки, и это был благоприятный жребий. У кого-то могло сложится впечатление, что команда расслабилась, но об этом не могло быть и речи. Все понимали, что на кону чемпионат мира, все хотели туда попасть.

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В Афинах мы сыграли 0:0, хотя должны были забивать хотя бы один гол. У меня были моменты, во втором тайме Андрей Шевченко вообще отдал пас один на один, но я плохо обработал мяч и шанс упустил. Не попал потом в основу на ответный поединок.

Не знаю, почему мы проводили его в Донецке, но там был какой-то шум с билетами, и Донбасс Арена оказалась полупустой в таком важнейшем матче. Да и нефартовый этот город для национальной команды, хоть я там в ней и дебютировал. Вот, бывает такое. Наша сборная не выиграла там ни одного матча. Мы и на Евро-2012 дважды уступили в Донецке. С французами дождь пошел, с англичанами судьи ошиблись…“, - рассказал Гусев.

Ранее стали известны стадионы, на которых будет играть сборная Украины до 2022 года.