В Канаде начали выпускать пиво в честь Шевченко

Украинскому специалисту посвятили крафтовое пиво.

В Канаде начали выпускать крафтовое пиво в честь легендарного украинского футболиста и главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко.

Хмельной напиток получил название Shevchenko 9, хоть украинский игрок выступал под седьмым номером.

Канадское пиво, например, посвященное футболисту Андрею Шевченко pic.twitter.com/WLDItWNom4 — Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) May 31, 2020

Отмечается, что на задней стороне банки создатели пива прокомментировали, почему написали номер 9, а не 7. “Да, мы знаем, что он выступал под седьмым номером, но это очень долгая история“.

Ранее Шевченко рассказал о том, как выиграл Лигу чемпионов.