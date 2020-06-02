В Канаде начали выпускать пиво в честь Шевченко
Украинскому специалисту посвятили крафтовое пиво.
В Канаде начали выпускать крафтовое пиво в честь легендарного украинского футболиста и главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко.
Хмельной напиток получил название Shevchenko 9, хоть украинский игрок выступал под седьмым номером.
Канадское пиво, например, посвященное футболисту Андрею Шевченко pic.twitter.com/WLDItWNom4— Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) May 31, 2020
Отмечается, что на задней стороне банки создатели пива прокомментировали, почему написали номер 9, а не 7. “Да, мы знаем, что он выступал под седьмым номером, но это очень долгая история“.
May 31, 2020
Ранее Шевченко рассказал о том, как выиграл Лигу чемпионов.
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