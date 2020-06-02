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В Канаде начали выпускать пиво в честь Шевченко

Комментариев: 2
Украинскому специалисту посвятили крафтовое пиво.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

В Канаде начали выпускать крафтовое пиво в честь легендарного украинского футболиста и главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко.

Хмельной напиток получил название Shevchenko 9, хоть украинский игрок выступал под седьмым номером.

Отмечается, что на задней стороне банки создатели пива прокомментировали, почему написали номер 9, а не 7. “Да, мы знаем, что он выступал под седьмым номером, но это очень долгая история“.

Ранее Шевченко рассказал о том, как выиграл Лигу чемпионов.

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Теги: Андрей Шевченко, вне игры
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Комментариев (2)
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ГyнВсемогущий    02.06.2020, 12:35
Оценка:  -24
ГyнВсемогущий
Что-то не слышал я ничего про сборную Канады по футболу...
ГyнВсемогущий    02.06.2020, 12:48
Оценка:  -23
ГyнВсемогущий
Сборная Канады по футболу:Рейтинг ФИФА на 09.04.2020-73 место.
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