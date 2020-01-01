Футболист Шахтера отказался тренироваться с турецким клубом
Форвард выступает за Газиантеп на правах аренды.
Футболист донецкого Шахтера Оларенваджу Кайоде, который на правах аренды выступает за Газиантеп, отказался тренироваться с турецким клубом.
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Как сообщает Fanatik, причина такого решения является то, что арендное соглашение с командой было рассчитано до 31 мая 2020 года. Действующий контракт форварда с Шахтером рассчитан до лета 2023 года.
Отметим, что Газиантеп намеревался выкупить нападающего в летнее трансферное окно.
В Турции Кайоде провел 22 матча, в которых забил девять голов и выполнил семь голевых передач.
Напомним, что ПСЖ заинтересован в трансфере футболиста Шахтера.
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