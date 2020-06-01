Ярмоленко может перебраться в Турцию

Украинец может перейти в турецкий гранд.

Футболист Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции, об этом сообщает Takvim.

По информации источника, в услугах вингера заинтересован Фенербахче. Турецкий гранд хочет взять Ярмоленко в аренду с правом выкупа.

Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются. Руководство Вест Хэма требует, чтобы в арендное соглашение была включена опция обязательного выкупа футболиста.

Ориентировочная стоимость Ярмоленко составляет 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в Вест Хэм.