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Официально: Брюгге договорилось с Шахтером о продление аренды Соболя

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Украинец продолжит выступать за бельгийский клуб.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
Getty Images

Футболист Шахтера, который в текущем сезоне выступал за Брюгге на правах аренды, Эдуард Соболь продолжит играть за бельгийский клуб в следующем сезоне, об этом сообщил официальный сайт донецкой команды.

Как информирует пресс-служба “горняков“, команды пришли к соглашению о продлении аренды украинца до конца сезона-2020/21.

Соболь выступает за Брюгге с июля 2019 года. За это время он провел 36 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.

Отметим, что руководство бельгийского клуба хотело выкупить левого защитника, однако им не удалось договориться с Шахтером о трансферной стоимости игрока.

Ранее Луческу признался, что мог покинуть Шахтер в 2008-м году.

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Теги: Эдуард Соболь, Брюгге, Шахтер Донецк, футбол
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Источник: shakhtar.com

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