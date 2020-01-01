Официально: Брюгге договорилось с Шахтером о продление аренды Соболя

Украинец продолжит выступать за бельгийский клуб.

Футболист Шахтера, который в текущем сезоне выступал за Брюгге на правах аренды, Эдуард Соболь продолжит играть за бельгийский клуб в следующем сезоне, об этом сообщил официальный сайт донецкой команды.

Как информирует пресс-служба “горняков“, команды пришли к соглашению о продлении аренды украинца до конца сезона-2020/21.

Соболь выступает за Брюгге с июля 2019 года. За это время он провел 36 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.

Отметим, что руководство бельгийского клуба хотело выкупить левого защитника, однако им не удалось договориться с Шахтером о трансферной стоимости игрока.

Ранее Луческу признался, что мог покинуть Шахтер в 2008-м году.