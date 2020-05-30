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"Спорить нечего": Линекер сделал выбор между Месси и Роналду

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Легендарный футболист назвал лучшего игрока в истории.
Гари Линекер
Гари Линекер
Getty Images

Легенда сборной Англии Гари Линекер, который ныне работает телеэкспертом, выбрал лучшего игрока между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

“Как и Майкл Джордан в баскетболе, Месси является лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. Люди могут утверждать, что есть игроки, которые лучше Месси.

Его сравнивают с Роналду, говорят, что португалец лучше. Я тоже большой фанат Роналду, но, если говорим о лучшем футболисте в истории, споров возникать не должно - это Месси. 

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Многие ставят в упрек Лионелю, что он побеждал только с Барселоной. Роналду же выигрывал титулы как с клубами, так и со сборной Португалии. Я считаю такую позицию странной.

Конечно, Месси окружают талантливые футболисты, однако его статистика говорит сама за себя.
Даже в последние сезоны, когда Барселона была уже “не та“, то его вклад в игру не уменьшался. Без Лионеля на поле и вовсе творится какой-то бардак“, - приводит слова Линекера BBC.

Ранее сообщалось, что Месси - лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов в XXI веке.

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Теги: Гари Линекер, Криштиану Роналду, Лионель Месси, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
БЕЗУМЕЦ+    30.05.2020, 18:33
Оценка:  -1
БЕЗУМЕЦ+
Лиеикер завидует Роналду. Лучше Роналду нет.
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