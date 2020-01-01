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Милевский - лучший игрок Динамо Брест в апреле

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Болельщики назвали лучшим украинского футболиста.
Артем Милевский
Артем Милевский
facebook.com/dynamobrest/

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский был назван лучшим футболистом команды в апреле.

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Как сообщает пресс-служба брестского клуба, болельщики отдали Милевскому больше всего голосов. В апреле Артем отыграл 6 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Напомним, недавно Динамо-Брест уступило БАТЭ в финале Кубка Беларуси.

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, Динамо Брест, чемпионат Беларуси, футбол, лучший игрок
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