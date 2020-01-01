Милевский - лучший игрок Динамо Брест в апреле

Болельщики назвали лучшим украинского футболиста.

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский был назван лучшим футболистом команды в апреле.

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Как сообщает пресс-служба брестского клуба, болельщики отдали Милевскому больше всего голосов. В апреле Артем отыграл 6 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Напомним, недавно Динамо-Брест уступило БАТЭ в финале Кубка Беларуси.