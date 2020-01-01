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Месси, Рамос и Суарес стали героями клипа известного певца

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Футболисты почеканили мяч под зажигательную музыку.
Лионель Месси и Луис Суарес
Лионель Месси и Луис Суарес
Getty Images

Известные певцы Энрике Иглесиас и Anuel AA сняли клип на песню Fútbol y Rumba, в котором засветили звездные футболисты.

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В ролике можно увидеть капитана мадридского Реала Серхио Рамоса и лидеров каталонской Барселоны - Лионеля Месси и Луиса Суареса. Также там можно увидеть легендарного баскетболиста Шакила ОʼНила.

На момент написания новости клип посмотрели в YouTube более 8,5 миллиона человек, а оценили - 216 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Испании возобновят футбольный сезон 11 июня.

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Теги: Лионель Месси, Луис Суарес, Барселона, Серхио Рамос, Реал, Реал Мадрид, Энрике Иглесиас, Anuel AA, футбол, вне игры, песня, клип
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