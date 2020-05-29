Зальцбург стал обладателем Кубка Австрии

"Быки" не оставили шансов представительнице второго дивизиона Аустрии Лустенау.

В финале Кубка Австрии РБ Зальцбург, который идет на втором месте в австрийской Бундеслиге, разгромил представительницу второго дивизиона Аустрию Лустенау со счетом 5:0.

Читай также: Лидера чемпионата Австрии оштрафовали на шесть очков за нарушение карантина

Счет уже на 19-й минуте встречи открыл Доминик Собослаи, а через две минуты Доминик Штумбергер поразил свои ворота.

Во втором тайме Ноа Окафор, Маджид Ашимеру и Секу Коита окончательно разрушили иллюзии Аустурии на победу в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Црвена Звезда досрочно стала чемпионом Сербии.