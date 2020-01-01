С Вукоевича сняли обвинения по подозрению в домашнем насилии

Хорватская прокуратура оправдала экс-игрока Динамо.

Бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Хорватии Огнена Вукоевича оправдали по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает Dnevnik.

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Напомним, в начале мая хорват пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и угрожал убить свою жену, а также ее сестру и мать.

Кроме того, прокуратура также сняла с него все меры предосторожности. Ранее Вукоевич не мог подходить к жене ближе, чем на 200 метров.