Скандал дня: норвежский клуб разорвал контракт с игроком, воровавшим деньги у клуба

Мольде расторг контракт.

Руководство Мольде сообщило о том, что клуб разорвал контракт с защитником Вегардом Форреном.

Как информирует пресс-служба команды, причиной такого решения стало то, что 32-летний футболист регулярно воровал деньги из так называемого “ящика долгов“ - общего бюджета, который пополнялся за счет штрафов футболистов Мольде.

Форрен сумел перевести на свой счет 100 тысяч крон (около 10 тысяч долларов). Все эти средства он проиграл в казино. Причиной того, что он воровал стала зависимость от азартных игр.

Ранее сообщалось, что Балотелли со скандалом покинул Брешию.