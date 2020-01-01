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Скандал дня: норвежский клуб разорвал контракт с игроком, воровавшим деньги у клуба

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Мольде расторг контракт.
Вегард Форрен
Вегард Форрен
Getty Images

Руководство Мольде сообщило о том, что клуб разорвал контракт с защитником Вегардом Форреном.

Как информирует пресс-служба команды, причиной такого решения стало то, что 32-летний футболист регулярно воровал деньги из так называемого “ящика долгов“ - общего бюджета, который пополнялся за счет штрафов футболистов Мольде.

Форрен сумел перевести на свой счет 100 тысяч крон (около 10 тысяч долларов). Все эти средства он проиграл в казино. Причиной того, что он воровал стала зависимость от азартных игр.

Ранее сообщалось, что Балотелли со скандалом покинул Брешию.

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Теги: Мольде, футбол, Вегард Форрен, скандал, кража
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