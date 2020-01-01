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ПСЖ и Манчестер Юнайтед рассматривают кандидатуру экс-тренера Ювентуса

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Массимилиано Аллегри может вернуться к тренерской деятельности.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри в скором времени может вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzeta dello Sport, итальянский специалист уже хочет вернуться к работе и ждет интересного предложения.

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В идеале, он бы хотел вновь работать именно в Серии А, так как это будет удобнее его семье, но высока вероятность, что никто не сможет удовлетворить его ожидания в Италии.

Однако в услугах 52-летнего тренера заинтересованы ПСЖ и Манчестер Юнайтед, а спортивный директор парижан Леонардо уже даже провел переговоры со специалистом.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария отказала Массимилиано Аллегри.

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Теги: Массимилиано Аллегри, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, футбол, тренер
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