Милевский - о победе БАТЭ: Пусть порадуются хлопцы
Нападающий брестского Динамо Артем Милевский поделился эмоциями от поражения команды в финале Кубка Беларуси против БАТЭ (0:1).
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“Если вы видели, то после завершения матча я разговаривал с Филипенко. Егор сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну,пусть порадуются хлопцы. Поздравляю БАТЭ. Была серьезная заруба сегодня, были травмы.
Эпизод с моей травмой? Копитович наступил на ногу. Поначалу думал, что все серьезно, но сейчас как-то расходился, лед подержал, вроде ничего уже. Буду готовиться к следующей игре“, - приводит слова Милевского Pressball.
Также форвард прокомментировал нынешний календарь и плотность игр в Беларуси.
“Не считаю, что это правильно - играть чемпионат и Кубок в режиме через два дня на третий, через три дня на четвертый. Можно было провести кубковую игру, а матч чемпионата отложить на более поздний срок. Тем более у нас ни сборная, ни клубы международные матчи пока не проводят“, - отметил Артем.
Отметим, что БАТЭ в четвертый раз в истории стал обладателем Кубка Беларуси, а у Динамо-Брест только три победы в данном турнире.
Ранее Артем Милевский рассказал, сколько может выкурить сигарет.
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