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БАТЭ вырвал победу у Динамо-Брест в финале Кубка Беларуси

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"Желто-синие" в четвертый раз выиграли кубок.
БАТЭ в четвертый раз выиграл Кубок
БАТЭ в четвертый раз выиграл Кубок
twitter.com/FCBATE

Сегодня, 24 мая, состоялся финал Кубка Беларуси, в котором победу одержал БАТЭ над брестским Динамо.

Основное время завершилось в нулевую ничью. В дополнительное время все шло к тому, что команды перейдут к серии пенальти.

Однако в компенсированное время ко второму экстра-тайме БАТЭ сумел забить победный гол. “Желто-синие“ после осады ворот брестского клуба заработали угловой. Защитники Динамо пытались выбыть мяч из своей штрафной, но выбили прямо на ногу Волкову, который нанес победный удар.

БАТЭ стал четырехкратным обладателем Кубка Беларуси.

 

БАТЭ - Динамо Брест 0:1
Гол: Волков, 120+1

БАТЭ: Чичкан, Филипенко (Копитович, 43), Филипович, Настич, Волков, Нехайчик (Милич, 65), Стасевич, Бага (Виллумссон, 90), Драгун, Яблонский, Скавыш

Динамо Брест: Игнатович, Витус (Веретило, 90), Павловец, Кики, Милевский (Кривец, 90), Гордейчук (Лаптев, 70), Кисляк, Нойок, Савицкий, Быков, Юзепчук

Предупреждения: Нойок, Кисляк, Кики, Бага, Копитович. 

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Теги: БАТЭ Борисов, Динамо-Брест, кубок Беларуси, футбол
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