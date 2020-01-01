Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Баллак: ван Дейку повезло, что он не играл против Лэмпарда, Дрогба, Анри и ван Перси

Комментариев: 0
Немецкий футболист усомнился в превосходстве нидерландца.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Бывший футболист Челси Михаэль Баллак поделился мнением о защитнике Ливерпуля Вирджиле ван Дейке.

Читай также: Баллак: Мне нужно было остаться в Челси

“Ван Дейку очень сильно повезло, что он играет в эпоху, когда в АПЛ уже нет Дидье Дрогба, Фрэнка Лэмпарда, Алана Ширера, Тьерри Анри, Уэйна Руни, Робина ван Перси, Карлоса Тевеса, Эммануэля Адебайора, Диего Косты.

Я могу назвать многих, кто выступал в Англии. Не удивлен тому, что есть люди, которые считают Вирджила лучшим защитником в истории Премьер-лиги“, - цитирует Баллака Voetbal International. 

Ранее ван Дейк рассказал, как едва не вылетел из молодежной академии.

Поделись:
Теги: Михаэль Баллак, Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, футбол, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь