Баллак: ван Дейку повезло, что он не играл против Лэмпарда, Дрогба, Анри и ван Перси

Немецкий футболист усомнился в превосходстве нидерландца.

Бывший футболист Челси Михаэль Баллак поделился мнением о защитнике Ливерпуля Вирджиле ван Дейке.

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“Ван Дейку очень сильно повезло, что он играет в эпоху, когда в АПЛ уже нет Дидье Дрогба, Фрэнка Лэмпарда, Алана Ширера, Тьерри Анри, Уэйна Руни, Робина ван Перси, Карлоса Тевеса, Эммануэля Адебайора, Диего Косты.

Я могу назвать многих, кто выступал в Англии. Не удивлен тому, что есть люди, которые считают Вирджила лучшим защитником в истории Премьер-лиги“, - цитирует Баллака Voetbal International.

Ранее ван Дейк рассказал, как едва не вылетел из молодежной академии.