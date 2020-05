"Я вернусь": Касильяс сделал резонансное заявление

Легендарный футболист Реала Икер Касильс сообщил, что намерен вернуться в мадридский клуб.

В Twitter испанский вратарь опубликовал запись, в которой вспомнил свою последнюю игру за “сливочных“, которая состоялась 23 мая 2015 года. В том матче Реал уничтожил Хетафе со счетом 7:3.

The Last Match in Madrid. One day, I will come back! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/mFu8WmpCux