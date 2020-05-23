"Я вернусь": Касильяс сделал резонансное заявление
Легендарный футболист Реала Икер Касильс сообщил, что намерен вернуться в мадридский клуб.
В Twitter испанский вратарь опубликовал запись, в которой вспомнил свою последнюю игру за “сливочных“, которая состоялась 23 мая 2015 года. В том матче Реал уничтожил Хетафе со счетом 7:3.
The Last Match in Madrid. One day, I will come back! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/mFu8WmpCux— Iker Casillas (@IkerCasillas) May 23, 2020
“Последний матч в Мадриде. Однажды я вернусь“, - написал Касильяс под фото.
Напомним, что Касильяс выступал за Реал с 1998 по 2015 год, а после чего стал игроком Порту. Икер является пятикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе Реала.
В феврале текущего года он завершил карьеру и объявил о намерении баллотироваться на пост главы Королевской испанской футбольной федерации.
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