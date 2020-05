Ференцварош в первом матче после карантина поддержали пять тысяч "болельщиков"

Венгерский Ференцварош одержал победу в первом матче после карантина. Команда обыграла Дебрецен (2:1).

Отметим, что на поединке подопечных Реброва поддерживали пять тысяч “картонных“ болельщиков. Любой желающий обладатель абонементов или карты поддержки клуба мог заполнить анкету и прислать свою фотографию, чтобы Ференцварош изготовил и разместил “фанатов“ на трибунах.

The tournament has started again, and it is especially important to keep in touch during these times. So we announced a campaign, to “Be There Somehow“, and 5,000 fans were present at the first match 💚#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/GW9MAaqJPe