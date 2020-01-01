Команда Реброва выиграла первый матч после карантина

Ференцварош в первом матче после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, одержал победу над Дебреценом.

В стартовом составе команды Реброва вышли два украинца - Александр Зубков и Игорь Харатин. Александра заменили на 60-й минуте, а Харатин отыграл полный поединок.

Ференцварош - Дебрецен 2:1

Голы: Сигер 21, 42 - Боди 13

Ференцварош: Дибуш, Хайстер, Ботка, Блажич, Ловернчич, Харатин, Сигер (Сомалия 89), Нгуэн, Исаэл (Шкварка 83), Зубков (Вечеи 60), Боли (Сигневич 83).

Дебрецен: Надь, Ференчи, Павкович, Киньик, Кусньир, Варга (Шец 66), Харис (Кундрак 66), Тежер (Милунович 77), Боди, Щеци, Адениджи (Гарба 46).