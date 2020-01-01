Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Команда Реброва выиграла первый матч после карантина

Комментариев: 0
Ференцварош добыл волевую победу над Дебреценом.
Ференцварош одержал победу над Дебреценом
Ференцварош одержал победу над Дебреценом
fradi.hu

Ференцварош в первом матче после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, одержал победу над Дебреценом.

В стартовом составе команды Реброва вышли два украинца - Александр Зубков и Игорь Харатин. Александра заменили на 60-й минуте, а Харатин отыграл полный поединок.

Ференцварош - Дебрецен 2:1

Голы: Сигер 21, 42 - Боди 13

Ференцварош: Дибуш, Хайстер, Ботка, Блажич, Ловернчич, Харатин, Сигер (Сомалия 89), Нгуэн, Исаэл (Шкварка 83), Зубков (Вечеи 60), Боли (Сигневич 83).

Дебрецен: Надь, Ференчи, Павкович, Киньик, Кусньир, Варга (Шец 66), Харис (Кундрак 66), Тежер (Милунович 77), Боди, Щеци, Адениджи (Гарба 46).

Поделись:
Теги: футбол, Сергей Ребров, Ференцварош, чемпионат Венгрии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь