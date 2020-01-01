Яремчук отказался переходить в АПЛ

Украинцем интересовались команды из второго десятка.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук мог перебраться в АПЛ.

“У меня есть информация о том, что Яремчуком интересовались команды из чемпионата Англии. Несколько клубов из второй десятки АПЛ хотели видеть у себя Романа.

Раз он туда пока не перешел, значит Роман иначе видит свое будущее. Может хочет сделать переходной шаг, а потом уже продолжить карьеру в Англии.

Не исключаю вариант, что эти клубы не сумели удовлетворить финансовые запросы Гента. Я уверен, что к Роману Яремчуку будут присматриваться и возможно летом он сможет пойти на повышение“, - заявил эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Яковенко.

Ранее сообщалось, что Гент готов отпустить Яремчука летом.