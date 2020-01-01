Моуринью признался, что плакал после победы над Динамо

Итальянский клуб совершил грандиозный камбэк.

Главный тренер Тоттенхэма, который ранее работал в Интере, Жозе Моуринью рассказал о своих эмоциях после победы итальянского клуба над киевским Динамо в 2010-м году в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

“После матча против Динамо из Киева в Лиге чемпионов я плакал. Впервые после победы у меня пошли слезы.

Читай также: Моуринью рассказал о единственном проигранном матче, после которого плакал

Мне удалось по ходу поединка изменить игру Интера, так как мы выглядели не лучшим образом. Тогда и ничья нас бы устроила, но мы выиграли на последних минутах.

Мне было важно, что я смог проникнуть в сердца игроков. Мы никогда не были так близки к вылету, как в тот вечер“, - заявил Жозе в интервью журналисту Джанлуке ди Марцио.

Отметим, что бывший директор “нерадзурри“ заявил, что Моуринью разбил железный стол в перерыве матча с Динамо.

Напомним, что десять лет назад Интер выиграл финал Лиги чемпионов, оформив требл.