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Барселона и Манчестер Сити могут совершить звездный обмен игроками

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Команды готовы к переговорам.
Жоау Канселу и Нельсон Семеду
Жоау Канселу и Нельсон Семеду
Getty Images

Руководство Барселоны рассматривает вариант обмена защитниками с Манчестер Сити, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, “горожане“ активно пытаются приобрести игрока “сине-гранатовых“ Нельсона Семеду. Португалец близок к переходу в состав английского коллектива.

Боссы Барселоны хотят воспользоваться возможностью и попробовать получить взамен футболиста Сити Жоау Канселу.

Стоит отметить, что агентом обоих игроков является Жорже Мендеш. Этот фактор может помочь командам осуществить обмен футболистами.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро.

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Теги: Манчестер Сити, Барселона, Нельсон Семеду, Жоау Канселу, футбол
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