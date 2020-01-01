АЕК предложит Чигринскому новый контракт с урезанием зарплаты

Греческий клуб доволен выступлениями украинца.

Руководство греческого АЕКа хочет сохранить в своем составе защитника Дмитрия Чигринского, об этом сообщает SDNA.

По информации источника, боссы клуба рассчитывают на украинца в следующем сезоне и готовы предложить ему новый контракт по схеме 1+1. Действующее соглашение игрока с “желто-черными“ истекает летом текущего года.

Стоит отметит, что по новому контракту 33-летний защитник станет зарабатывать немного меньше, чем на данный момент (около 450 тысяч евро в год). Причиной такого решение стало то, что Дмитрий склонен к получению травм.

В текущем сезоне Чигринский провел 17 матчей за АЕК во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее Дмитрий рассказал, как в греческом клубе соблюдают карантин.