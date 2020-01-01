Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стала известна дата возобновления чемпионата Португалии

Комментариев: 0
Портимоненсе и Жил Висенте сыграют первыми после паузы.
Чемпионат Португалии возобновится 3-го июня
Чемпионат Португалии возобновится 3-го июня
Getty Images

Руководство чемпионата Португалии приняло решение возобновить национальные футбольные турниры.

Как сообщает пресс-служба организации, продолжение лиги запланировано на третье июня. Функционеры Примейра-лиги опубликовало полный календарь доигровки.

Таким образом, первым матчем после двухмесячной паузы, которая возникла из-за пандемии коронавируса, станет поединок Портимоненсе и Жил Висенте. Порту, который является лидером чемпионата, проведет свою игру в тот же день против Фамаликаны.

Напомним, что возобновление Ла Лиги отложилось на одну неделю.

Поделись:
Теги: чемпионат Португалии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь