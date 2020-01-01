Стала известна дата возобновления чемпионата Португалии
Портимоненсе и Жил Висенте сыграют первыми после паузы.
Руководство чемпионата Португалии приняло решение возобновить национальные футбольные турниры.
Как сообщает пресс-служба организации, продолжение лиги запланировано на третье июня. Функционеры Примейра-лиги опубликовало полный календарь доигровки.
Таким образом, первым матчем после двухмесячной паузы, которая возникла из-за пандемии коронавируса, станет поединок Портимоненсе и Жил Висенте. Порту, который является лидером чемпионата, проведет свою игру в тот же день против Фамаликаны.
Напомним, что возобновление Ла Лиги отложилось на одну неделю.
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