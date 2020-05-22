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Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе

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Французский игрок выручил крупные средства за продажу.
Футболисты сборной Франции
Футболисты сборной Франции
Getty Images

Футболист национальной сборной Франции продал на аукционе золотую медаль чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, об этом сообщает Le Soir.

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По информации источника, имя игрока, который выставил чемпионскую награду на продажу, не разглашается. Но известно, что медаль была продана за 66 тысяч евро. 

Кроме того, на аукционе продали золотые медали чемпионата мира 1994 года и чемпионата мира 2002 года, которые были выиграны футболистами из Бразилии. Эти награды были проданы за 44 тысячи евро и 46 тысяч евро соответственно.

Напомним, что болид Шумахера продали на аукционе за 6,6 миллиона долларов.

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Теги: чемпионат мира 2018, сборная Франции, футбол, аукцион
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