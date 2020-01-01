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Анчелотти назвал игрока, который может преуспеть в качестве главного тренера

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Специалист выделил бывшего подопечного.
Джон Терри
Джон Терри
Getty Images

Наставник Эвертона Карло Анчелотти заявил, что видит главным тренером в будущем Джона Терри, который ныне входит в тренерский штаб Астон Виллы.

“Я не удивлен тому, что Лампард стал главным тренером. Еще будучи футболистом, у него было невероятное понимание футбола.

Я жду, что Терри также сумеет стать главным тренером. Сейчас он ассистент в Астон Вилле, но у обоих есть все качества, чтобы преуспеть в тренерской роли.

Что касается Фрэнка, то он прекрасно справляется в Челси“, - цитирует Анчелотти Sky Sports.

Ранее итальянский специалист рассказал о совместной работе с Криштиану Роналду.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Карло Анчелоти, Джон Терри, футбол, Челси, Астон Вилла, Эвертон
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