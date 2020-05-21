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Конфуз дня: клуб МЛС перепутал легенду МЮ с наставником Аяка на представление

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Американский клуб опозорился при представление Стама в качестве главного тренера команды.
Яп Стам
Яп Стам
Getty Images

Пресс-служба команды из MLS Цинциннати допустила грубую ошибку при объявлении легендарного футболиста Манчестер Юнайтед Япа Стама своим новым главным тренером.

Представители клуба опубликовали в Twitter пост с надписью: “Добро пожаловать, Яп“. Но вся проблема в том, что вместо бывшего защитника “красных дьяволов“ было использовано фото другого тренера - наставника молодежки Аякса Тинуса ван Тоненбрука.

После реакции болельщиков команды, пресс-служба быстро заменила фото на правильное.

Напомним, что ранее Стам возглавлял Рединг, Зволле и Фейеноорд.

Ранее сообщалось, что экс-главу Футбольной федерации Армении обвинили в пытках и вымогательствах.

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Теги: Яп Стам, Цинциннати, Тинус ван Тоненбрук, Аякс, фото, конфуз
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