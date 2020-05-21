Конфуз дня: клуб МЛС перепутал легенду МЮ с наставником Аяка на представление
Пресс-служба команды из MLS Цинциннати допустила грубую ошибку при объявлении легендарного футболиста Манчестер Юнайтед Япа Стама своим новым главным тренером.
Представители клуба опубликовали в Twitter пост с надписью: “Добро пожаловать, Яп“. Но вся проблема в том, что вместо бывшего защитника “красных дьяволов“ было использовано фото другого тренера - наставника молодежки Аякса Тинуса ван Тоненбрука.
После реакции болельщиков команды, пресс-служба быстро заменила фото на правильное.
ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy— FC Cincinnati (@fccincinnati) May 21, 2020
📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC
Напомним, что ранее Стам возглавлял Рединг, Зволле и Фейеноорд.
Ранее сообщалось, что экс-главу Футбольной федерации Армении обвинили в пытках и вымогательствах.
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