Конфуз дня: клуб МЛС перепутал легенду МЮ с наставником Аяка на представление

Пресс-служба команды из MLS Цинциннати допустила грубую ошибку при объявлении легендарного футболиста Манчестер Юнайтед Япа Стама своим новым главным тренером.

Представители клуба опубликовали в Twitter пост с надписью: “Добро пожаловать, Яп“. Но вся проблема в том, что вместо бывшего защитника “красных дьяволов“ было использовано фото другого тренера - наставника молодежки Аякса Тинуса ван Тоненбрука.

После реакции болельщиков команды, пресс-служба быстро заменила фото на правильное.

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC