"Не было смысла": Моуринью возмутился тем, что Это’О и Снейдер не выиграли Золотой мяч
Главный тренер Тоттенхэма, который ранее возглавлял Интер, Жозе Моуринью возмутился тем, что его подопечные в итальянском клубе Самюэль Это’О и Уэсли Снейдер не попали в тройку претендентов на лучших футболистов в сезоне 2009/10, когда они сумели сделать требл.
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“Очень странно, что Самюэль Это’О так и не сумел выиграть Золотой мяч. Уэсли Снейдер также был невероятен в сезоне-2009/2010. За один год он выиграл требл и сыграл в финале чемпионата мира.
Мы поехали на церемонию награждения. Но в этом не было смысла, ведь мои парни не попали даже в тройку претендентов“, - цитирует Моуринью The Athletic.
Напомним, что тогда в тройку претендентов на Золотой мяч-2010 вошли футболисты Барселоны Лионель Месси, Андрес Иньеста и Хави.
Отметим, что ровно десять лет назад Интер выиграл финал Лиги чемпионов, оформив требл.
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