Моуринью: Нельзя три раза сказать "нет" Реалу

Португалец перебрался в мадридский клуб после третьего приглашения.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о своем переходе с Интера в мадридский Реал в 2010-м году.

Читай также: ТОП-10 самых громких футбольных конфликтов в XXI веке

“Перед финалом Лиги чемпионов я еще не подписал соглашение с Реалом. Кто-то говорил, что представители мадридского клуба пришли в наш отель перед решающем матчем, но это ложь. Такого не было.

Мне хотелось продолжить карьеру в Реале. Они хотели заполучить меня еще в 2009 году, но руководство Интера тогда не позволило мне уйти. До этого я отказывал “сливочным“, когда возглавлял Челси, а три раза им не говорят “нет“ нельзя.

Решил уйти из Интера после полуфинала с Барселоной, ведь знал, что выиграю Лигу чемпионов. Это было правильное решение, но в Интере я был счастливее“, - приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее Моуринью составил символическую сборную из бывших игроков.