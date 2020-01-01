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Анчелотти: Работать с Роналду - это самый легкий способ быть тренером

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Итальянский специалист рассказал об особенностях работы с топовыми игроками.
Карло Анчелотти и Криштиану Роналду
Карло Анчелотти и Криштиану Роналду
Getty Images

Экс-главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал о совместной работе с Криштиану Роналду в мадридском клубе.

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“Не нужно строить команду вокруг Роналду. Необходимо только создать ему самые комфортные условия на поле. Я считаю, что нет смысла вписывать такого игрока в строгую схему с точки зрения обороны. Почему так? Криштиану более вовлечен в атаку.

Безусловно, что атакующая линия должна работать в связке с обороной, ведь команда - это наиболее важная часть игры. Но игроки уровня Роналду способны забивать в каждом матче. Им не нужно много знать об обороне.

Работать с таким фантастическим игроком - это самый легкий способ быть тренером, ведь они профессиональны, серьезны, у них есть характер и мотивация. Так что это самый простой путь“, - приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Ранее итальянский специалист заявил, что Зидан - первый игрок, который дал ему возможность изменить систему.

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Теги: Карло Анчелотти, Криштиану Роналду, футбол
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