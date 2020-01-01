Морозюк: Турецкая Суперлига сильнее чемпионата Украины
Защитник Ризеспора Николай Морозюк сравнил чемпионат Украины и турецкую Суперлигу.
“Суперлига выше по уровню за украинский чемпионат, если брать уровень команд в целом. Даже в свои 32 я ставлю себе цель прогрессировать, перебравшись в ряды одного из грандов. Сейчас меня все абсолютно устраивает в Ризеспоре. Реально все классно, кроме турнирного положения в чемпионате.
Если нет результатов - меняй тактику, правильно? Мы бессмысленно теряли важные очки там, где нельзя было этого делать. Это нас подломало и затем началась безвыигрышная серия до восьми матчей. Надеюсь, что карантин пойдет нам на пользу, ведь мы нуждались “рекламной паузе“, - цитирует Морозюка телеканал Футбол.
Отметим, что Ризеспор занимает 16 место в чемпионате Турции.
Ранее Морозюк признался, что вылет Динамо из Лиги Европы не стал для него шоком.
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