Морозюк: Турецкая Суперлига сильнее чемпионата Украины

Футболист отметил, что в Турции его устраивает все, кроме турнирного положения.

Защитник Ризеспора Николай Морозюк сравнил чемпионат Украины и турецкую Суперлигу.

“Суперлига выше по уровню за украинский чемпионат, если брать уровень команд в целом. Даже в свои 32 я ставлю себе цель прогрессировать, перебравшись в ряды одного из грандов. Сейчас меня все абсолютно устраивает в Ризеспоре. Реально все классно, кроме турнирного положения в чемпионате.

Если нет результатов - меняй тактику, правильно? Мы бессмысленно теряли важные очки там, где нельзя было этого делать. Это нас подломало и затем началась безвыигрышная серия до восьми матчей. Надеюсь, что карантин пойдет нам на пользу, ведь мы нуждались “рекламной паузе“, - цитирует Морозюка телеканал Футбол.

Отметим, что Ризеспор занимает 16 место в чемпионате Турции.

Ранее Морозюк признался, что вылет Динамо из Лиги Европы не стал для него шоком.