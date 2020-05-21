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Экс-главу Футбольной федерации Армении обвинили в пытках и вымогательствах

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Рубен Айрапетян находится в розыске.
Рубен Айрапетян
Рубен Айрапетян
armeniasputnik.am

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против бывшего главы Футбольной федерации Армении Рубена Айрапетяна и его сына Рафика.

По информации Sputnik Армения, бизнесмен обвиняется в самоуправстве, похищении человека, пытках и вымогательстве. 

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Сообщается, что пострадавший в августе 2015 года взял в банке бизнесмена кредит на 120 тысяч долларов на расширение ресторанного бизнеса. Однако часть этих денег он потратил на открытие нового предприятия, но всегда вовремя выплачивал кредит.

Айрапетяну не понравилось поведение бизнесмена, и он вместе сыном и группой лиц заточил пострадавшего в одном из своих коттеджей в Армении, периодически его пытал и избивал. После его перевезли в дом Айрапетяна, где требовали 120 тысяч долларов.

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Мужчина не имел возможности вернуть всю эту сумму, и ему пришлось переписать на Рубена автомобили, отдать драгоценности, распродать часть своего имущества на 40 тысяч долларов. Кроме того, в октябре 2016 года Айрапетян забрал у мужчины еще и его квартиру.

Теперь Айрапетянам грозит длительный тюремный срок. Сейчас в суд представлены ходатайства об избрании ареста в качестве меры пресечения, а сами обвиняемые поданы в розыск.

Ранее сообщалось, что арестованного нападающего Челси Каллума Хадсона-Одои обвинили в изнасиловании.

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Теги: Армения, футбол, вне игры, скандал
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