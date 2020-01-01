Экс-игрок сборной Шотландии: Ошибся, когда отказался переходить в Шахтер

Защитник мог присоединиться к "горнякам" в 2003-м году.

Бывший защитник сборной Шотландии Ли Уилки признался, что в 2003-м году мог стать игроком донецкого Шахтера.

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“У меня было достаточно предложений в 2003 году. Мог перебраться в итальянскую Перуджу. Однажды мой агент сообщил, что есть украинская команда, готовая платить мне десять тысяч евро в неделю и заплатить за меня один миллион фунтов.

Я тогда подумал: “Какая Украина? Я туда не поеду“. Этим клубом оказался донецкий Шахтер. Я действительно допустил ошибку, ведь мог играть в Лиге чемпионов против Селтика и Милана“, - рассказал Уилки в интервью для The Courier.

Ранее сообщалось, что Шахтер - в ТОП-10 команд Европы по числу разгромных побед в национальном чемпионате.