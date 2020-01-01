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Динамо-Брест уступило БАТЭ

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Гол Артема Милевского не помог команде избежать поражения.
Динамо-Брест проиграло БАТЭ
Динамо-Брест проиграло БАТЭ
ФК Динамо Киев

Динамо-Брест в домашнем поединке проиграло БАТЭ в рамках десятого тура чемпионата Беларуси. На 31-й минуте счет в матче открыли гости - точным ударом отметился Драгун. Уже через некоторое время Милевский выровнял ситуацию на табло.

Во втором тайме лидер чемпионата забил еще дважды - голы оформили Нехайчик и Милич.

Динамо-Брест - БАТЭ 1:3
Голы: Милевский, 40 - Драгун, Нехайчик, 73, Милич, 80

Динамо-Брест: Павлюченко, Павловец, Витус, Кики, Кисляк, Савицкий, Нойок (Садовский, 85), Милевский (Быков, 74), Юзепчук, Гордейчук (Кривец, 66), Лаптев.

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич, Волков, Стасевич (Бессмертный, 84), Яблонский, Бага (Виллумссон, 69), Драгун, Нехайчик (Милич, 77), Скавыш.

Предупреждения: Кисляк, Нойок, Павловец, Савицкий, Лаптев - Филипенко, Скавыш.

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Теги: футбол, чемпионат Беларуси, Динамо-Брест, БАТЭ
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