Египетская полиция задержала грабителей, которые совершали преступления в масках Салаха

Банду задержали на одной из улиц Каира.

В Египте местная полиция задержала бандитскую группировку, которая грабила магазины. Об этом сообщает Goal.com.

Отмечается, что четырех человек арестовали при попытке ограбить один из магазинов на улицах Каира. Интересно, что злоумышленники прикрывали лицо маской футболиста Мохамеда Салаха.

По информации издания, все задержанные являются безработными. У них изъяли ножницы для резки металла, один патрон и пистолет.

Ранее сообщалось, что легендарный защитник Арсенала и Челси стал жертвой ограбления.