Динамо Брест - БАТЭ: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Беларуси

В Беларуси проходит уже 10-й тур чемпионата страны по футболу.

Динамо Брест - БАТЭ: онлайн-трансляция матча twitter.com/dynamobrest

В центральном матче десятого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на своем поле примет БАТЭ.

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Динамо Брест - БАТЭ:

Отметим, что Динамо Брест сейчас идет седьмым в турнирной таблице чемпионата, а БАТЭ - лидер турнира.

Ранее сообщалось, что чемпионат Беларуси не остановят из-за того, что игрок ФК Минск заболел коронавирусом.