Динамо Брест - БАТЭ: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Беларуси
В Беларуси проходит уже 10-й тур чемпионата страны по футболу.
В центральном матче десятого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на своем поле примет БАТЭ.
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Динамо Брест - БАТЭ:
Отметим, что Динамо Брест сейчас идет седьмым в турнирной таблице чемпионата, а БАТЭ - лидер турнира.
Ранее сообщалось, что чемпионат Беларуси не остановят из-за того, что игрок ФК Минск заболел коронавирусом.
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