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Динамо Брест - БАТЭ: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Беларуси

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В Беларуси проходит уже 10-й тур чемпионата страны по футболу.

Динамо Брест - БАТЭ: онлайн-трансляция матча
Динамо Брест - БАТЭ: онлайн-трансляция матча
twitter.com/dynamobrest

В центральном матче десятого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на своем поле примет БАТЭ.

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Динамо Брест - БАТЭ:

Отметим, что Динамо Брест сейчас идет седьмым в турнирной таблице чемпионата, а БАТЭ - лидер турнира.

Ранее сообщалось, что чемпионат Беларуси не остановят из-за того, что игрок ФК Минск заболел коронавирусом.

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Теги: Динамо Брест, БАТЭ, видео, онлайн-трансляция, футбол, чемпионат Беларуси по футболу
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