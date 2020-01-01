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Президент УЕФА: Футбол с болельщиками вернется очень скоро

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Функционер отметил, что УЕФА будет придерживаться всех рекомендаций властей.
Александер Чеферин
Александер Чеферин
Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал влияние пандемии коронавируса на футбол.

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"Сомневаюсь, что этот вирус будет длится вечно. Ситуация изменится раньше, чем многие считают. Да, все серьезно, но сейчас проблема снижается, и мы стали более осторожными. Мы уже больше знаем о вирусе.

Я оптимистичен, да и мне не нравится этот апокалиптический взгляд на вещи, якобы нам нужно ждать вторую, третью и даже пятую волны заболевания.

Мы ко всему готовы и будем следовать рекомендациям властей, но я полностью уверен, что привычный нам футбол с болельщиками вернется очень скоро", - приводит слова Чеферина The Guardian.

Ранее Александер Чеферин рассказал, когда завершится еврокубковый сезон.

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Теги: Александер Чеферин, УЕФА, футбол, коронавирус
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