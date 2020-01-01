Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Беларуси будут продолжать сезон несмотря на заражение коронавирусом игрока Минска

Комментариев: 0
Белорусская федерация футбола не собирается прекращать розыгрыш чемпионата.
Владимир Базанов
Владимир Базанов
minsknews.by

Президент Белорусской федерации футбола Владимир Базанов рассказал, что несмотря на выявленный коронавирус в клубе Минск, чемпионат страны собираются продолжить.

"Если эпидемиологическая обстановка будет нормальной, то мы будем играть. Мы на постоянной связи с Минздравом и Минспорта. Перед каждым туром наблюдаем за ситуацией. Если необходимо будет, мы сразу примем меры.

Читай также: Милевский: Если в команде кто-то начинает чихать, сразу несем градусник

Сейчас непростая ситуация в ФК Минск. Там есть вопросы, подозрения. Пока ответов нет у многих футболистов, поэтому их игру со Смолевичами перенесли на более поздний срок. Остальные игры пройдут по плану.

Перед началом сезона все знали, какая обстановка с коронавирусом, поэтому в клубы были высланы рекомендации. Закупили 500 литров антисептика и отдали во все клубы. Также были закуплены градусники, для измерения температуры", - сказал Базанов в интервью телеканалу Беларусь-5.

Ранее сообщалось, что министр спорта Беларуси не видит смысла в остановке чемпионата.

Поделись:
Теги: Беларусь, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь