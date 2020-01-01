В Беларуси будут продолжать сезон несмотря на заражение коронавирусом игрока Минска

Белорусская федерация футбола не собирается прекращать розыгрыш чемпионата.

Президент Белорусской федерации футбола Владимир Базанов рассказал, что несмотря на выявленный коронавирус в клубе Минск, чемпионат страны собираются продолжить.

"Если эпидемиологическая обстановка будет нормальной, то мы будем играть. Мы на постоянной связи с Минздравом и Минспорта. Перед каждым туром наблюдаем за ситуацией. Если необходимо будет, мы сразу примем меры.

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Сейчас непростая ситуация в ФК Минск. Там есть вопросы, подозрения. Пока ответов нет у многих футболистов, поэтому их игру со Смолевичами перенесли на более поздний срок. Остальные игры пройдут по плану.

Перед началом сезона все знали, какая обстановка с коронавирусом, поэтому в клубы были высланы рекомендации. Закупили 500 литров антисептика и отдали во все клубы. Также были закуплены градусники, для измерения температуры", - сказал Базанов в интервью телеканалу Беларусь-5.

Ранее сообщалось, что министр спорта Беларуси не видит смысла в остановке чемпионата.