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Караваев: Можем ждать Соболя в топ-чемпионате

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Футболист лестно высказался в сторону защитника Брюгге.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Александр Караваев высказался о будущем своего бывшего одноклубника Эдуарда Соболя.

“Я с ним играл еще в Заре. Он всегда на хорошем стабильном уровне двигался вперед. У него не было спадов. В этом сезоне видно, что он сделал шаг вперед и начал еще больше прогрессировать“. 

“Ждать ли его в топ-чемпионате? Конечно. Как Руслан Малиновский, из Бельгии - в топовые чемпионаты“, - цитирует футболиста телеканал Футбол.

Ранее сообщалось, что Брюгге отказывается платить полную сумму за Соболя.

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Теги: футбол, Эдуард Соболь, Александр Караваев
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