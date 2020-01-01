Караваев: Можем ждать Соболя в топ-чемпионате

Футболист лестно высказался в сторону защитника Брюгге.

Защитник Динамо Александр Караваев высказался о будущем своего бывшего одноклубника Эдуарда Соболя.

“Я с ним играл еще в Заре. Он всегда на хорошем стабильном уровне двигался вперед. У него не было спадов. В этом сезоне видно, что он сделал шаг вперед и начал еще больше прогрессировать“.

“Ждать ли его в топ-чемпионате? Конечно. Как Руслан Малиновский, из Бельгии - в топовые чемпионаты“, - цитирует футболиста телеканал Футбол.

Ранее сообщалось, что Брюгге отказывается платить полную сумму за Соболя.