Бонавентуре: Я узнал о чемпионстве, когда меня кто-то тегнул

Нигериец хочет одержать победу в финале Кубка Бельгии.

Нападающий Брюгге Деннис Бонавентуре прокомментировал досрочное завершение чемпионата Бельгии.

“Я был с друзьями, мы играли в пинг-понг. Я узнал о чемпионстве, когда меня кто-то тегнул. Я попросил друга проверить уведомление, а он сказал: “Да, вы чемпионы, поздравляю“, - отметил Бонавентуре в интервью Sky Sports.

Футболист поделился своими планами на будущее.

“Мне нравятся вызовы. В Брюгге я уже три года. Сейчас я сконцентрирован на еще одной игре этого сезона - финале Кубка, который хочу выиграть. А затем посмотрим“, - отметил Деннис.

В этом сезоне Бонавентуре забил девять голов и отдал две результативные передачи.