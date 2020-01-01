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Бонавентуре: Я узнал о чемпионстве, когда меня кто-то тегнул

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Нигериец хочет одержать победу в финале Кубка Бельгии.
Деннис Бонавентуре
Деннис Бонавентуре
Getty Images

Нападающий Брюгге Деннис Бонавентуре прокомментировал досрочное завершение чемпионата Бельгии.

“Я был с друзьями, мы играли в пинг-понг. Я узнал о чемпионстве, когда меня кто-то тегнул. Я попросил друга проверить уведомление, а он сказал: “Да, вы чемпионы, поздравляю“, - отметил Бонавентуре в интервью Sky Sports.

Футболист поделился своими планами на будущее.

“Мне нравятся вызовы. В Брюгге я уже три года. Сейчас я сконцентрирован на еще одной игре этого сезона - финале Кубка, который хочу выиграть. А затем посмотрим“, - отметил Деннис.

В этом сезоне Бонавентуре забил девять голов и отдал две результативные передачи. 

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Теги: футбол, Брюгге, чемпионат Бельгии, Деннис Бонавентуре
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